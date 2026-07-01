Turismo: Lanzaron las actividades de invierno en Salta

En una conferencia de prensa se anticiparon algunas de las atracciones preparadas para turistas y salteños para el receso de invierno.

“Tener un evento de gran envergadura, como el partido Boca-River, ayuda a facilitar la decisión”, expresó Nadia Loza, secretaria de Turismo de la Provincia.

Y anticipó la gran expectativa del sector para colmar las casi 23 mil plazas hoteleras presentes en la provincia.

Loza enumeró algunas de las principales actividades pensadas para el descanso familiar invernal.