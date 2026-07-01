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Día del Cronista de Calle: Agasajo y reconocimiento a los "Movileros"

Estuvo organizado por la Asociación de Movileros de Salta (A.MO.SAL) y se desarrolló esta mañana en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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Nuestro periodista de exteriores, Javier González, compartió con alegría que recibió una distinción especial por su labor diaria en la calle.

La reunión contó con la colaboración de diversas empresas y firmas privadas que aportaron regalos. 

Entre los premios sorteados para los trabajadores de prensa, se destacaron meses de pase libre sin cargo para el gimnasio de UTHGRA, "Las Nubes".

Resaltó este "mimo" al sector, destacando el esfuerzo y la autogestión de los propios compañeros de calle para celebrar el día y la profesión. 

Cabe mencionar que el Día del Movilero y Cronista de Calle se instituyó en memoria de Sergio "Hurlingham" Mercado, un querido trabajador de prensa que falleció.

Javier González recibió el certificado por parte del diputado provincial Gastón Galíndez

 

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