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“Es un gran desafío para las mujeres avanzar en un rubro que antes era sólo para hombres”

Radio Salta habló con María Emilia Pérez Varela, managing consultant de Eramine y Licenciada en Gestión Ambiental, sobre el trabajo del género femenino en la minería.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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“Las empresas deben comprender que la diversidad fortalece a las gestiones”, dijo.

Por otro lado, Pérez Varela admitió que a “las mujeres aún les falta llegar a más puestos técnicos y de liderazgo en las firmas dedicadas a la minería“.

Pérez Varela invitó a la charla  “Mujeres protagonistas en la minería” que organizan  COPAIPA y Eramine.

La charla será hoy en Zuviría 291 con entrada libre y gratuita.

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