“Es un gran desafío para las mujeres avanzar en un rubro que antes era sólo para hombres”
Radio Salta habló con María Emilia Pérez Varela, managing consultant de Eramine y Licenciada en Gestión Ambiental, sobre el trabajo del género femenino en la minería.
Salta Hoy
01 / 07 / 2026
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“Las empresas deben comprender que la diversidad fortalece a las gestiones”, dijo.
Por otro lado, Pérez Varela admitió que a “las mujeres aún les falta llegar a más puestos técnicos y de liderazgo en las firmas dedicadas a la minería“.
Pérez Varela invitó a la charla “Mujeres protagonistas en la minería” que organizan COPAIPA y Eramine.
La charla será hoy en Zuviría 291 con entrada libre y gratuita.