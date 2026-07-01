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Cada día más salteños en mora con los bancos

En todo el país, la cantidad de personas que suman deudas con más de 90 días de antigüedad con las entidades bancarias llega a las 7 millones de personas.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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La morosidad en familias trepó al 12,7% en mayo: el 40% de los jóvenes tiene al menos un préstamo irregular.

“Hay un gran problema cuando la gente utiliza la tarjeta de crédito para cubrir los gastos del día a día”, manifestó por Radio Salta Gastón Carrazán, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSa y docente en la UCASAL.

Con las billeteras virtuales, la deuda alcanza al 32,2%. “Esa cifra involucra a personas jóvenes que no tienen trabajo o que se encuentran empleadas en la informalidad”, según explicó el economista Carrazán. 

El especialista habló sobre la modalidad de manejo de este tipo de situaciones por parte de la banca privada.

Pasados los 90 días de no pago, el banco procede a vender la deuda de los morosos a otras empresas o estudios jurídicos, quienes se encargarán de cobrar las deudas con el cobro de nuevos intereses.

Y sugirió a las personas afectadas recurrir al banco a negociar con ayuda de algún asesor financiero o mediador del Estado, como Defensa del Consumidor, para acceder a un plan con un porcentaje de intereses favorable al moroso.

 

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