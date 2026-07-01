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Demoras en la definición judicial por la renovación de los mandatos

Se trata de los mandatos de las magistradas de Corte Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo.  La renovación de los cargos de ambas fue cuestionada duramente por el diputado provincial y convencional constituyente  Guillermo Durand Cornejo, quien presentó un recurso de apelación ante la Corte de Justicia de Salta.  

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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“Creo que esta dudas de la Corte de Justicia sobre la interpretación de la última Constitución de la Provincia, nos pone en una situación muy complicada ” expuso por Radio Salta, Durand Cornejo. 

Por otro lado, el legislador hizo público un error cometido al proponer el pliego del abogado  Gustavo Ferraris como candidato a miembro de la Auditoría General de la Provincia. “El ya fue presidente del organismo y no puede ser reelecto, según lo prohíbe la actual  Constitución y yo me enteré de eso ayer” dijo. 


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