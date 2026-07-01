Demoras en la definición judicial por la renovación de los mandatos

“Creo que esta dudas de la Corte de Justicia sobre la interpretación de la última Constitución de la Provincia, nos pone en una situación muy complicada ” expuso por Radio Salta, Durand Cornejo.

Por otro lado, el legislador hizo público un error cometido al proponer el pliego del abogado Gustavo Ferraris como candidato a miembro de la Auditoría General de la Provincia. “El ya fue presidente del organismo y no puede ser reelecto, según lo prohíbe la actual Constitución y yo me enteré de eso ayer” dijo.



