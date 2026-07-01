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Inglaterra eliminó a RD Congo y está en octavos de final

Los "Tres Leones" se impusieron por 2-1 sobre los "Leopardos" por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y enfrentarán a México en la próxima ronda.

Deportes

01 / 07 / 2026

 

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Con dos goles de Harry Kane, a los 30 y a los 41 minutos del segundo tiempo, Inglaterra sufrió más de la cuenta con el elenco africano, quien se había puesto en ventaja en la primera mitad con el tanto de Brian Cipenga a los siete minutos

El equipo dirigido por Thomas Tuchel estuvo cerca de la eliminación y necesitó de Harry Kane para revertir un partido que tuvo como gran figura al arquero Lionel Mpasi.

FOTO: Xinhua/Zhang Chen

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