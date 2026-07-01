Según el Gobierno, los chicos de 6to mejoraron en Lengua

El Ministerio de Capital Humano difundió los resultados de las pruebas Aprender 2025, que muestran un avance significativo en Lengua entre los estudiantes de sexto grado de primaria. Según el Gobierno, el 76,9% de los alumnos alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado, la cifra más alta de la última década. Solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico, frente al 11,9% registrado en 2023, lo que evidencia una disminución considerable de los niveles más bajos.

El informe destaca que cada punto de mejora equivale a aproximadamente 7.900 estudiantes adicionales que desarrollan las habilidades esperadas. De esta manera, la subida de 10,5 puntos en Lengua implica que más de 80.000 chicos lograron superar los niveles que antes les resultaban inaccesibles. La prueba alcanzó a 750.000 alumnos de sexto grado en más de 20.000 escuelas, con una participación histórica del 95% de las escuelas y del 84% de los estudiantes.

Si bien el Gobierno informó de estos resultados positivos en los dos años que separan a un estudio del otro, los desagregados estadísticos de las pruebas Aprender no fueron publicados ayer. Se espera que lo hagan hoy.

Las 24 jurisdicciones del país registraron mejoras en Lengua, siendo los avances más significativos en aquellas con mayor deuda educativa, según Capital Humano. Las Escuelas Alfa, incluidas en el Plan Nacional de Alfabetización por sus desafíos pedagógicos, lograron reducir la brecha con respecto a instituciones ajenas al programa, especialmente en los sectores sociales más vulnerables, donde la diferencia llegó a 17,6 puntos en el quintil más desfavorecido.

Aprender presenta los resultados en cuatro niveles: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. La comparación con la edición 2023 muestra que más de siete de cada diez estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados en Lengua, "confirmando la eficacia de políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto".

En Matemática también se registraron avances, aunque más modestos: cinco de cada diez alumnos alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado. Ante esto, el Gobierno anticipó que, a partir del acuerdo federal en el marco del Consejo Federal por la Alfabetización, se potenciarán los desempeños en esta asignatura. El objetivo es que todos los estudiantes logren al menos el nivel satisfactorio y que más chicos accedan a mejores oportunidades para su desarrollo.