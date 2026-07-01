Misión humanitaria argentina en Venezuela: los perros Jack y Derek se suman al rescate

Las Fuerzas Armadas argentinas continúan con las tareas de asistencia humanitaria en Venezuela tras los terremotos que afectaron al país la semana pasada. En esta segunda etapa del operativo, el Ministerio de Defensa envió nuevo personal militar especializado y equipamiento para fortalecer las labores de búsqueda, rescate y apoyo logístico en una zona de La Guaira.

El despliegue se realizó mediante aviones Embraer y Hércules C-130, que partieron el martes al mediodía con recursos destinados a mejorar las condiciones de trabajo del contingente argentino. Según se informó oficialmente, la prioridad ahora es reforzar la habitabilidad, la sanidad, el aseo y la alimentación del personal que permanece en la zona afectada, luego de un primer envío orientado a llegar con rapidez para aumentar las posibilidades de hallar sobrevivientes.

Entre los elementos trasladados se encuentra una planta potabilizadora de ósmosis inversa, con capacidad para producir 1.100 sachets de 500 mililitros de agua por hora. También fueron enviados un grupo electrógeno con operadores, carpas con catres para 40 personas, duchas de campaña, equipos de comunicaciones militares, una cocina móvil con víveres y raciones, además de un puesto sanitario móvil con personal de salud.

En esta nueva fase se sumaron dos binomios perro-guía de la brigada certificada USAR del Ejército Argentino. Se trata de Jack, proveniente del Batallón de Ingenieros de Montaña 8, de Mendoza, y Derek, del Regimiento de Infantería de Montaña 22, de San Juan, quien cumple su última misión antes del retiro.

Los perros entrenados cumplen un rol clave en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros. Días atrás, la intervención de Bart, otro perro argentino rescatista, permitió localizar y rescatar con vida a dos menores de edad.

Además, el vocero presidencial Adrián Ravier informó que Cancillería puso a disposición una línea telefónica para asistencia en Venezuela: +58 4142387145.

