Este domingo se celebra la festividad en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

La comunidad de la Iglesia San Alfonso se prepara para vivir una nueva celebración en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, bajo el lema “Con María escuchamos, con el corazón anunciamos”. El día central será el domingo 5 de julio, cuando se realizará la solemne fiesta religiosa y la tradicional procesión por las calles de la ciudad.

La jornada comenzará desde temprano con distintas celebraciones litúrgicas en el templo. Según el cronograma difundido por la organización, habrá misas a las 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Luego, el momento central de la festividad será la procesión, prevista para las 15.30, que convocará a fieles, devotos y familias para acompañar la imagen de la Virgen.

Tras la procesión, la comunidad se reunirá frente a la Legislatura, donde a las 17.30 se rezará la oración de consagración a la Virgen. Más tarde, las actividades continuarán en el templo con misas a las 18.30 y 20.30.

Durante la novena también se desarrollan misas diarias con rezo en distintos horarios: 7, 8.30, 10, 11.30, 15, 16.30, 18, 19.30 y 21. Además, hay confesiones de 10 a 12 y de 15 a 22, inscripción de cofrades de 10 a 12 y de 15.30 a 20, y actividades especiales como el Socorrito y la guardia de niños gauchos.

Las predicaciones están a cargo del padre Alfredo Reyna, de la Comunidad Redentorista, junto a sacerdotes diocesanos. Desde la Iglesia San Alfonso invitaron a todos los devotos a participar de la fiesta patronal y acompañar especialmente el día de la procesión.

Foto: Iglesia San Alfonso - Santuario del Perpetuo Socorro | Salta (Facebook)