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Bélgica le ganó a Senegal en tiempo extra y esta en octavos de final

En una definición agónica, "Los Diablos Rojos" derrotaron a los "Leones de Teranga" por 3-2 y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador del encuentro entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

Deportes

01 / 07 / 2026

 

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Bélgica consiguió una clasificación agónica a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Senegal en un partido que necesitó tiempo suplementario y tuvo un desenlace cargado de emoción. Los europeos revirtieron una desventaja de dos goles y sellaron el triunfo con un penal sancionado por el VAR en los últimos instantes del alargue.

Con esta victoria, Bélgica se metió en los octavos de final y continúa su camino en el Mundial 2026. 

Foto: ANAS | 4K
 

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