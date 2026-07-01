Bélgica le ganó a Senegal en tiempo extra y esta en octavos de final

Bélgica consiguió una clasificación agónica a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Senegal en un partido que necesitó tiempo suplementario y tuvo un desenlace cargado de emoción. Los europeos revirtieron una desventaja de dos goles y sellaron el triunfo con un penal sancionado por el VAR en los últimos instantes del alargue.

Con esta victoria, Bélgica se metió en los octavos de final y continúa su camino en el Mundial 2026.

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