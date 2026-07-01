rocesaron a policías y explicaron diferencias clave en las pericias de ADN

La investigación por el crimen de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni sumó nuevos avances judiciales y científicos. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que una comisión integrada por representantes de la Fiscalía, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el Servicio de Biología Molecular Forense realizó diligencias en París para profundizar el análisis de evidencia obtenida durante la investigación original y avanzar sobre distintas líneas que aún permanecen abiertas.

El parte oficial expone dos puntos centrales para la causa: por un lado, el procesamiento por falsedad ideológica contra personal policial que intervino en la instrucción original; por otro, una explicación técnica brindada por genetistas franceses sobre las diferencias detectadas entre los estudios genéticos realizados en Francia y los llevados adelante en Argentina sobre muestras vinculadas a las víctimas.

Las diligencias fueron realizadas durante la última semana de mayo a través de un exhorto internacional autorizado por la magistrada del distrito judicial de París, Emmanuelle Robinson. La comisión salteña estuvo encabezada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, integrante de la Unidad creada por la Procuración General de la Provincia para continuar con la investigación del caso. También participaron la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse, y la jefa del Servicio de Biología Molecular Forense, Alejandra Guinudinik.

Según informó la Fiscalía, las actuaciones desarrolladas en París contaron con la colaboración de autoridades judiciales francesas, de la Embajada de Francia y del Laboratorio de la Gendarmería Nacional de París, cuyos representantes acompañaron y asistieron a la delegación argentina durante las distintas diligencias. En ese marco, además, se obtuvo una copia íntegra en formato digital del expediente judicial correspondiente a la causa tramitada en Francia, documentación que fue incorporada al material reunido por la Unidad Fiscal para continuar con su análisis en Salta.

Uno de los puntos del nuevo avance está vinculado con la actuación de personal policial durante los primeros tramos de la investigación. A instancias del fiscal de Transición Pablo Paz, también integrante de la Unidad Fiscal creada para investigar el hecho, se dictó auto de procesamiento por el delito de falsedad ideológica contra policías que participaron de la instrucción original de la causa.

De acuerdo con el parte oficial, en esas actuaciones se concluyó que existían elementos suficientes para considerar que los funcionarios policiales habrían consignado datos falsos en informes elevados al juez de Instrucción. Esos datos estaban referidos al hallazgo de plomos en el lugar del hecho, un aspecto relevante para la reconstrucción de la escena y para el desarrollo de las hipótesis investigativas.

La falsedad ideológica, en este contexto, apunta a la posible incorporación de información falsa dentro de documentos oficiales. No se trata de una condena, sino de un procesamiento que abre una instancia judicial para determinar si esos informes alteraron o condicionaron la

El otro eje central de las medidas realizadas en Francia está vinculado con las pericias genéticas. En el Laboratorio de la Gendarmería Nacional de París se procesaron remanentes de muestras biológicas conservadas desde la investigación original, que habían sido oportunamente remitidas desde el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires.

Las tareas realizadas permitieron avanzar en la revisión y selección de material biológico que continuará siendo sometido a estudios complementarios por especialistas franceses. La Unidad Fiscal se encuentra a la espera de los resultados de esas pericias para incorporarlos y evaluarlos dentro de la investigación.

En París también prestaron declaración genetistas del Laboratorio de Nantes, quienes habían intervenido en estudios practicados durante la primera investigación sobre muestras obtenidas de las víctimas. Los especialistas señalaron que las diferencias observadas entre los resultados obtenidos en Francia y aquellos realizados por el doctor Daniel Corach podrían obedecer a que se trabajó sobre distintas partes del hisopo que contenía el material biológico disponible.

Un hisopo puede contener material genético distribuido de manera irregular: una parte puede tener ADN suficiente para ser detectado y otra no. Por eso, dos laboratorios que analizan sectores diferentes de una misma muestra pueden obtener resultados distintos sin que eso implique necesariamente una contradicción absoluta entre los estudios.

En ese sentido, recordaron que, mientras en estudios realizados en el laboratorio dirigido por Corach se detectó en una muestra correspondiente a Cassandre Bouvier un haplotipo compatible con la patrilínea Vera, en los análisis efectuados en Francia no se observaron esos rastros genéticos.

Los genetistas también indicaron que los perfiles masculinos detectados en el pantalón de una de las víctimas son incompletos y no resultan aptos para ser utilizados en cotejos comparativos. Según señalaron, esos perfiles podrían corresponder a ADN degradado, lo que impide utilizarlos con precisión para identificar o descartar personas determinadas.

Los profesionales franceses aportaron además la totalidad de la documentación técnica vinculada al perfil genético femenino detectado en el cuerpo de Cassandre Bouvier. Esa información permitirá continuar evaluando posibles cotejos y nuevas líneas de análisis dentro de la causa.

Otro dato relevante incorporado en el parte está relacionado con la data de muerte. También declaró el médico legista francés que practicó las autopsias en ese país. El profesional rectificó la estimación inicial de su informe, que ubicaba la muerte de las víctimas entre siete y nueve días antes del hallazgo de los cuerpos.

El médico señaló ahora que el estudio entomológico realizado en Salta, que determinó una data de muerte de entre catorce y quince días previos al hallazgo, junto con la información climática correspondiente a ese período, proporciona una estimación más precisa. Además, aclaró que al momento de elaborar su primer informe no contaba con esos elementos de análisis.

A pedido de Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, también declararon integrantes de la Universidad de La Sorbona, institución en la que ambas jóvenes participaban de un coloquio académico antes de viajar a la Argentina. Los testigos manifestaron conocer a las víctimas e indicaron que el viaje a Salta tuvo fines turísticos, aunque no pudieron precisar si facilitaron el contacto de alguna persona en esta ciudad. Durante la investigación original, estas personas no habían sido convocadas a prestar declaración.

En el marco de estas actuaciones, la jueza Emmanuelle Robinson informó además que, a raíz de una denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier ante los tribunales de París en septiembre de 2025, se dispuso la apertura de una nueva investigación en Francia vinculada al caso.

Las medidas cumplidas en Francia permitieron completar diligencias pendientes, incorporar documentación judicial y técnica, revisar evidencia biológica conservada desde la investigación original y profundizar líneas de análisis que aún permanecían abiertas. Ahora resta la incorporación de los resultados de las nuevas pericias genéticas realizadas en Francia, que serán evaluados por la Unidad Fiscal una vez que sean remitidos por las autoridades judiciales de ese país.