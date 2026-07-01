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Ya se notificaron a los nuevos 4000 inscriptos para la Escuela de Manejo

La confirmación fue efectuada a través de WhatsApp y mail. Quienes no recibieron ningún mensaje, pueden verificar en el  excel adjunto en qué día y horario deben acercarse al Distrito Cultural Dino Saluzzi, para presentar su documentación y firmar la declaración jurada.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad informa que ya se notificaron a los 4000 inscriptos de la tercera tanda, que formarán parte de la Escuela Municipal de Manejo.

Se les confirmó su registro a través de WhatsApp y mail. Quienes no recibieron ningún mensaje, pueden visitar el siguiente link de Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CullSG4N5rtO9N361x0IUyu34Ny5i2xW/edit?gid=1742720287#gid=1742720287 y ver que en qué día y horario deben acercarse al Distrito Cultural Dino Saluzzi, para presentar su documentación y firmar la declaración jurada.

Cabe aclarar que se les envió la confirmación a todos, pero que algunas personas no pueden recibir el mensaje por diferentes configuraciones.

Los motivos de rechazo pueden ser: domicilio fuera de Salta Capital, edad, falta de datos. Pueden acercarse a Santa Fe 545 para esclarecer su caso o despejar dudas al +54 9 3875 05-3098.

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