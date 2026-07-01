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El 9° Reciclatón tuvo una gran participación de vecinos comprometidos con el ambiente

La nueva edición se desarrolló en el Parque del Bicentenario, zona norte de la ciudad, y tuvo una alta convocatoria vecinal y de empresas. Se acopiaron residuos como aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, botellas de plástico, latas, baterías de autos y motos, aceite y residuos textiles.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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La Municipalidad realizó la 9° edición del Reciclatón de la ciudad con el objetivo de acopiar de manera segura diversos residuos que pueden recuperarse o reciclarse y, de esta manera, colaborar con la economía circular de las cooperativas o empresas de recuperadores.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, remarcó que “a pesar del frío tuvimos una muy buena participación de personas que demuestran de esta manera una alta conciencia ambiental”.

“Siempre queremos destacar la importancia de esta campaña para potenciar la economía circular de los recicladores y evitar que diversos residuos sean arrojados en la vía pública, enterrados en el Relleno Sanitario acortando su vida útil o que sean acumulados en galpones o viviendas”, dijo el funcionario.

Durante la jornada se recibieron elementos de plástico duro, residuales de mesas, sillas o paragolpes, todo lo cual luego es utilizado y reciclado para elaborar mobiliario urbano para las plazas.

Quienes participaron del Reciclatón pudieron depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio. Se recibieron aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas, eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior), baterías de autos y motos y residuos textiles.

La propuesta es realizar todos los meses una nueva edición del Reciclatón, la fecha y el horario se irá informando oportunamente.

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