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La lectura fue protagonista en los jardines de infantes

La IV Jornada Institucional "Salta abre mundos" permitió fortalecer el vínculo con la literatura, la oralidad y la escritura desde los primeros años de escolaridad en niños y niñas.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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Entre mayo y junio, los jardines de infantes de toda la provincia participaron de la IV Jornada Institucional de Lectura "Salta abre mundos", una propuesta pedagógica llevada a cabo por Plan Provincial de Lectura para el Nivel Inicial.

La iniciativa dio lugar al desarrollo de una amplia agenda de propuestas pedagógicas que incluyó espacios de lectura compartida, narraciones, dramatizaciones, talleres, intervenciones artísticas y experiencias lúdicas.

Las propuestas, diseñadas a partir de las características de cada comunidad educativa y de los intereses de las infancias, propician experiencias enriquecedoras que fortalecen el desarrollo del lenguaje, la creatividad, el pensamiento crítico y el vínculo con la lectura desde los primeros años de escolaridad.

Estas acciones forman parte de la política educativa que impulsa el Ministerio de Educación y Cultura para promover la lectura, la oralidad y la escritura como prácticas cotidianas en las escuelas, garantizando experiencias literarias de calidad desde el inicio de sus trayectorias escolares.


 

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