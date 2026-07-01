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Salta reafirma su liderazgo nacional en hotelería sustentable

La Provincia, el Municipio y la AHT firmaron un convenio tripartito para facilitar la renovación ambiental de 17 establecimientos locales, consolidando a la capital salteña como el destino con mayor cantidad de hoteles certificados del país. 

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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Con el objetivo de fortalecer la gestión turística responsable y sostenible, se formalizó un acuerdo en el Hotel Sheraton entre el Ministerio de Turismo y Deportes, la Municipalidad de Salta y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Esta alianza estratégica brindará el soporte técnico y económico necesario para que 17 alojamientos capitalinos cumplan los estándares del programa "Hoteles más Verdes" en las auditorías del presente año.

El acto contó con la presencia de la ministra Manuela Arancibia, el coordinador del Ente de Turismo Municipal, Fernando García Soria, la titular nacional de la AHT, María Gabriela Ferrucci, y el presidente de la filial salteña, Diego Patrón Costas. Durante la rúbrica, los funcionarios destacaron que esta articulación público-privada resulta esencial para potenciar la competitividad del destino.

Arancibia señaló que “la medida ratifica la visión de fomentar un turismo de excelencia, permitiendo a la provincia posicionarse con solvencia en un mercado global cada vez más exigente”. En la misma línea, García Soria enfatizó que “el trabajo articulado permite avanzar con firmeza hacia la consolidación de la ciudad como un destino verde”, mientras que Ferrucci valoró el respaldo oficial como un ejemplo claro de cómo estas acciones impulsan el desarrollo de toda la comunidad.

El convenio, con vigencia de dos años, establece un esquema donde el Estado y la Asociación bonifican una parte significativa de los costos de auditoría, mientras que el sector privado asume el saldo restante. Este esfuerzo compartido no sólo garantiza la continuidad de las certificaciones, sino que eleva los estándares ambientales, sociales y económicos de la oferta turística salteña.

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