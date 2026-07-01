El Gobierno provincial presentó en tiempo y forma la séptima Cuenta General del Ejercicio

El Gobierno de la Provincia presentó en tiempo y forma la séptima Cuenta General del Ejercicio, correspondiente al período fiscal 2025, ante la Auditoría General de la Provincia y la Legislatura provincial, dando cumplimiento a las disposiciones legales y republicanas que rigen la administración pública.

La Cuenta General del Ejercicio constituye el principal instrumento de rendición de cuentas del Estado provincial. En ella se detalla la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, brindando un panorama integral de la situación financiera, patrimonial y presupuestaria de la Provincia.

Con esta presentación, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la calidad institucional, al cumplir por séptimo año consecutivo con la presentación en tiempo y forma de este documento, fundamental para el control y seguimiento de la gestión pública.

