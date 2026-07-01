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A nivel nacional, Salta reafirmó su liderazgo en la producción de legumbres

Fue durante la Jornada de Actualización Técnica y Comercial que se desarrolló en nuestra ciudad, y que congregó a funcionarios, productores, empresas, exportadores e investigadores de todo el país.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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Salta recibió a la Jornada de Actualización Técnica y Comercial de Legumbres organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), uno de los principales espacios de encuentro del sector, que reunió a productores, empresas, exportadores, investigadores, técnicos y funcionarios para analizar el presente y las perspectivas de una de las economías regionales más importantes del país.

Durante la apertura, el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión destacó que la realización del encuentro en la provincia refleja el lugar estratégico que ocupa Salta dentro de la cadena legumbrera nacional.

"Las legumbres representan mucho más que un cultivo. Representan producción, empleo, innovación, arraigo, agregado de valor y generación de divisas, pero sobre todo, representan una enorme oportunidad de desarrollo para el norte argentino", expresó el funcionario.

En ese sentido, recordó que Salta concentra alrededor del 70 % de la producción nacional de porotos y que la campaña 2024/2025 alcanzó cifras históricas, con casi un millón de hectáreas sembradas y una producción cercana a 1,3 millones de toneladas de legumbres, impulsadas principalmente por la recuperación del cultivo de poroto.

El Ministro señaló que esos resultados son consecuencia del trabajo conjunto entre productores, empresas, trabajadores e instituciones, y remarcó que el desafío de la próxima etapa consiste en avanzar hacia una mayor industrialización y generación de valor agregado en origen.

Lupión sostuvo, además, que la competitividad futura dependerá de fortalecer la infraestructura, la logística y la integración regional, al tiempo que destacó la importancia del Corredor Bioceánico como una herramienta para mejorar el acceso a nuevos mercados.

Asimismo, planteó la necesidad de profundizar la labor conjunta entre el Estado, el sector privado, las universidades y los organismos de investigación para potenciar el mejoramiento genético, la producción de semillas, la incorporación de tecnología y el desarrollo de nuevos procesos industriales vinculados a la bioeconomía.

"Nuestro objetivo debe ser que cada tonelada de legumbres que salga desde Salta lleve incorporada la mayor cantidad posible de trabajo salteño, conocimiento desarrollado en nuestra provincia y valor agregado generado en nuestro territorio", señaló.

Finalmente, el titular de la cartera productiva ratificó el compromiso del Gobierno provincial de continuar acompañando al sector mediante políticas que impulsen la inversión, la innovación y el crecimiento de una actividad que posiciona a Salta como referente nacional e internacional en la producción de granos.

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