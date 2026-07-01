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Orán: El veredicto por el brutal homicidio de un puestero rural podría conocerse el jueves

Al reanudarse la audiencia de debate, iniciaron los alegatos de la defensa, los que continuarán este jueves 2 de julio. Se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra tres hombres de 29, 31 y 39 años, acusados como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, el hombre de 31 años es juzgado en una causa acumulada por el delito de evasión.

Según lo previsto por el Tribunal, este miércoles 1 de julio, iniciaron sus alegatos los abogados defensores. Debido a lo extenso de la jornada, se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves, para finalizar con las alegaciones y así pasar a deliberar. Se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.

Cabe recordar que el pasado lunes 29, la fiscal Filtrin sostuvo la acusación contra las tres y solicitó prisión perpetua, a lo que adhirió la querella.

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