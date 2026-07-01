Senadores y directivos del Círculo Médico analizaron el servicio que brindan al IPS

El encuentro de la Comisión de Salud y Seguridad Social tuvo lugar este miércoles con el fin de canalizar mediante el diálogo las inquietudes del organismo que agremia a los profesionales médicos. Allí, ambas partes coincidieron de manera unánime en destacar la importancia estratégica del Instituto de Provincial de Salud (IPS), señalándolo como un servicio de referencia a nivel nacional entre las obras sociales provinciales que debe ser preservado y fortalecido en beneficio directo de la comunidad.

Del encuentro participaron los senadores Manuel Pailler, Leonor Minetti, Dani Nolasco, Arnaldo Altamirano, Rolando Guaimás y Esteban D’Andrea. Por el Círculo lo hicieron su presidenta, Adriana Falco; el vicepresidente, Marcelo Biagini; el tesorero, Luis Navarro; el prosecretario, Nicolas Flandorffer y la vocal Monica Gelsi.

Durante su exposición Falco detalló entre los principales planteos la falta de actualización de los honorarios para las prácticas médicas, los cuales se encuentran congelados desde julio de 2025 al haberse discontinuado el esquema de indexación automática con las paritarias públicas. La profesional indicó que los incrementos recientes otorgados promediaron entre un 9% y un 10%, frente a una inflación acumulada que ronda el 30%, lo que afecta directamente la sustentabilidad económica de los prestadores.

Asimismo, planteó observaciones severas sobre el desempeño de la nueva empresa encargada de las auditorías externas del IPS al denunciar la aplicación de débitos erróneos y excesivos, que alcanzaron el 13% de la facturación en febrero y el 20% en marzo, lo que produce un notable desgaste administrativo y demoras en la cadena de pagos, por lo que solicitaron formalmente que se revise su funcionamiento.

Los representantes de la entidad médica enfatizaron la necesidad de que las medidas de optimización de recursos asumidas por el IPS no penalicen al sector profesional, sosteniendo de manera unánime que el ajuste presupuestario no debe recaer sobre los médicos prestadores del sistema.

Por su parte, Biagini y Navarro expusieron la realidad financiera del sector al comparar los ingresos del IPS con los de otras obras sociales dentro del Plan Médico Obligatorio. Señalaron que el bajo valor que se abona a los profesionales provoca que muchos dejen de atender por la obra social, derivando ello en la sobrecarga de los hospitales públicos por parte de los afiliados.

Flandorffer enfatizó sobre la existencia de graves errores en los procesos de auditoría vigentes, señalando que la exigencia de demostrar constantemente las prácticas realizadas produce un desgaste administrativo innecesario en los profesionales. Asimismo, recordó que el IPS se encuentra intervenido desde hace un extenso período, lo que impide la participación directa de los prestadores y de los pacientes en la toma de decisiones del organismo.

Navarro aclaró que desde el Círculo Médico no existe una postura contraria a la realización de auditorías, aunque reclamó mayor coherencia en los criterios aplicados. En ese sentido, enfatizó que la prevención de la salud demanda un costo mucho menor que el tratamiento de una enfermedad grave, por lo que instó a equilibrar los controles con políticas sanitarias eficientes.

A su turno, Gelsi remarcó la necesidad de previsibilidad para el cobro en tiempo y forma, dado que el retraso en los pagos, sumado a la demora en la refacturación de prácticas debitadas por la empresa auditora causan un fuerte impacto económico en el sector.

A su turno el senador Altamirano requirió precisiones sobre incrementos en el nomenclador, informándose que en marzo solo se revalorizaron 26 prácticas específicas, mientras que el senador D’Andrea consultó sobre los canales de diálogo con el IPS.

Al cierre del encuentro, el senador Pailler ratificó el compromiso de la comisión de trasladar la totalidad de los planteos a la conducción de la obra social y convocar a sus autoridades para consolidar una solución viable que garantice la continuidad del servicio para beneficio de sus afiliados.