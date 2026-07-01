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Más de medio millón de dosis de droga incautadas en distintos procedimientos

Durante la última semana, la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta realizó distintos procedimientos, detuvo a personas vinculadas con la comercialización de estupefacientes e incautó más de 580 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó adelante procedimientos en la vía pública y allanamientos por comercialización de drogas en distintos barrios de la provincia.

Como resultado de las intervenciones, se detuvo a personas vinculadas con la venta de sustancias prohibidas y se secuestraron más de 580 mil dosis de cocaína y marihuana. Los operativos se originaron a partir de controles preventivos en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911 e investigaciones desarrolladas por el área especializada.

El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Joaquín V. González, Cafayate, Rosario de la Frontera, el Valle de Lerma, Metán, Tartagal, entre otros puntos de la provincia.

En todos los casos intervinieron las fiscalías competentes.

En lo que va del año, la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta realizó 3.319 procedimientos, entre intervenciones en la vía pública y allanamientos. Como resultado, 262 personas fueron detenidas por delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes y se evitó la circulación de alrededor de 2.953.991 dosis de droga entre cocaína y marihuana en distintos barrios de la provincia.

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