La tarifa del estacionamiento medido y pago para autos y camionetas costará 800 pesos

Mediante los cambios introducidos en la redacción del artículo, se establece que la tarifa por hora, tanto en horario diurno como nocturno, para automóviles y camionetas será de ochocientos pesos ($800), con una tolerancia de cinco minutos una vez vencido el plazo. Por otra parte, la tarifa para motocicletas se mantiene fijada en trescientos pesos ($300) por hora, mientras que el estacionamiento para bicicletas continuará siendo sin cargo.

La Ordenanza establece que las modificaciones entrarán en vigencia a partir del período 07 del año 2026.