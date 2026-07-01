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Estados Unidos dejó en el camino a Bosnia y Herzegovina y se metió a los 8vos de final

Con los tantos de Folarin Balogun y Malik Tillman, las "Barras y las Estrellas" vencieron por 2 a 0 a los "Lirios de Oro" y se clasificaron a los octavos de final para medirse ante Bélgica el próximo lunes 6 de julio.

Deportes

01 / 07 / 2026

 

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Estados Unidos eliminó a Bosnia y Herzegovina al vencerlo por dos a cero en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ahora el conjunto local se medirá en los octavos de final ante Bélgica, que eliminó a Senegal. 

Los goles llegaron de la mano de Folarin Balogun y Malik Tillman para el seleccionado local, quien no tuvo demasiados inconvenientes en eliminar a Bosnia y Herzegovina pese a que jugó parte del partido con un jugador menos por la expulsión del propio Balogun.

Foto: Malik Tillman (Red Social X)

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