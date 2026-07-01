Estados Unidos dejó en el camino a Bosnia y Herzegovina y se metió a los 8vos de final

Estados Unidos eliminó a Bosnia y Herzegovina al vencerlo por dos a cero en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ahora el conjunto local se medirá en los octavos de final ante Bélgica, que eliminó a Senegal.

Los goles llegaron de la mano de Folarin Balogun y Malik Tillman para el seleccionado local, quien no tuvo demasiados inconvenientes en eliminar a Bosnia y Herzegovina pese a que jugó parte del partido con un jugador menos por la expulsión del propio Balogun.

Foto: Malik Tillman (Red Social X)