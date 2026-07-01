El hermanito de Thiago permanecerá en el Hogar Cuna

La decisión se tomó tras la muerte de su hermano Thiago, un caso que conmocionó a Salta.

Durante la audiencia, participaron el padre Hugo Altamirano y la abuela paterna del niño, quienes aceptaron la resolución de que el niño de 10 meses permanezca en el Hogar Cuna "Dr. Luis Güemes".

La magistrada ordenó estudios sobre la dinámica familiar en los próximos 30 días.

Además, se evitará la difusión de información que pueda identificar al menor.

Actualmente, la madre de Thiago, María del Milagro Cuéllar de 19 años, está detenida e imputada por homicidio calificado, junto con su pareja Franco Funes de 32 años.