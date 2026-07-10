Una jubilada salteña perdió 2 millones 700 mil pesos en estafa telefónica

Una mujer llamó a la línea fija haciéndose pasar por policía y afirmó que la hija de la víctima había atropellado y matado a una mujer, pariente del Gobernador.

Exigió urgentemente 700 mil pesos para evitar que su hija quede detenida.

Bajo presión emocional, la jubilada de 70 años entregó el dinero a un cómplice que llegó a pie a Avenida Costanera y diagonal 9 de Julio.

Al notar la facilidad con la que obtuvieron el efectivo, los estafadores volvieron a llamar.

La supuesta policía argumentó que, tras "evaluar la situación", los 700 mil pesos eran insuficientes por tratarse de un familiar del gobernador y exigieron más.

Después de la segunda llamada, la mujer entregó en el mismo punto otros $2 millones, totalizando 2 millones 700 mil pesos.

Luego se contactó con su hija, quien le confirmó que se encontraba perfectamente bien y que nunca había tenido ningún accidente.

Tras percatarse de la estafa, radicó la denuncia ante la policía que comenzó una investigación.