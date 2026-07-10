Una jubilada salteña perdió 2 millones 700 mil pesos en estafa telefónica
En primicia Radio Salta informó que el hecho ocurrió el lunes pasado en el barrio Santa Lucía, zona oeste de la ciudad.
Salta Hoy
10 / 07 / 2026
Una mujer llamó a la línea fija haciéndose pasar por policía y afirmó que la hija de la víctima había atropellado y matado a una mujer, pariente del Gobernador.
Exigió urgentemente 700 mil pesos para evitar que su hija quede detenida.
Bajo presión emocional, la jubilada de 70 años entregó el dinero a un cómplice que llegó a pie a Avenida Costanera y diagonal 9 de Julio.
Al notar la facilidad con la que obtuvieron el efectivo, los estafadores volvieron a llamar.
La supuesta policía argumentó que, tras "evaluar la situación", los 700 mil pesos eran insuficientes por tratarse de un familiar del gobernador y exigieron más.
Después de la segunda llamada, la mujer entregó en el mismo punto otros $2 millones, totalizando 2 millones 700 mil pesos.
Luego se contactó con su hija, quien le confirmó que se encontraba perfectamente bien y que nunca había tenido ningún accidente.
Tras percatarse de la estafa, radicó la denuncia ante la policía que comenzó una investigación.