Gran movimiento comercial y cultural en la ciudad de Salta durante el feriado puente

Muchas familias salteñas y turistas visitaron el centro de la ciudad.

La Municipalidad y la Provincia organizaron diversas actividades para el disfrute de locales y visitantes.

Se desarrolló un encuentro con un palco improvisado en la explanada del Cabildo histórico, para la presentación de distintos números que incluyeron destreza de malambo y danzas folclóricas.

También se observaron comparsas en los Corsos de Invierno en uno de los extremos de la Plaza 9 de Julio.