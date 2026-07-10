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Gran movimiento comercial y cultural en la ciudad de Salta durante el feriado puente

El 99,5% de los comercios está abierto, incluyendo galerías y locales en las peatonales y calles del microcentro.

Salta Hoy

10 / 07 / 2026

 

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Muchas familias salteñas y turistas visitaron el centro de la ciudad. 

La Municipalidad y la Provincia organizaron diversas actividades para el disfrute de locales y visitantes. 

Se desarrolló un encuentro con un palco improvisado en la explanada del Cabildo histórico, para la presentación de distintos números que incluyeron destreza de malambo y danzas folclóricas. 

También se observaron comparsas en los Corsos de Invierno en uno de los extremos de la Plaza 9 de Julio. 

 

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