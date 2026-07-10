Robaron un auto y vandalizaron otros dos en el barrio Parque La Vega

Vecinos fueron sorprendidos por ruidos y la presencia de la policía alrededor de las 3 de la madrugada de hoy.

En el block 25, un Fiat 147 color blanco fue robado de un garage improvisado conocido como "jaula".

Los delincuentes rompieron el candado y se llevaron el vehículo.

Muy cerca de este, también violentaron una Renault Kangoo, a la que le arrancaron la ventanilla lateral, aunque no se la llevaron.

Además, un Chevrolet Corsa fue vandalizado. El propietario había retirado la batería por precaución y la dejó en el baúl.

Los investigadores estiman que más de tres personas estuvieron involucradas en estos delitos.