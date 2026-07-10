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Robaron un auto y vandalizaron otros dos en el barrio Parque La Vega

Al menos tres sujetos robaron un Fiat 147 del Block 25. Además vandalizaron otros dos automóviles estacionados. Los vecinos se mostraron indignados por estos hechos de inseguridad.

Salta Hoy

10 / 07 / 2026

 

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Vecinos fueron sorprendidos por ruidos y la presencia de la policía alrededor de las 3 de la madrugada de hoy. 

En el block 25, un Fiat 147 color blanco fue robado de un garage improvisado conocido como "jaula". 

Los delincuentes rompieron el candado y se llevaron el vehículo. 

Muy cerca de este, también violentaron una Renault Kangoo, a la que le arrancaron la ventanilla lateral, aunque no se la llevaron. 

Además, un Chevrolet Corsa fue vandalizado. El propietario había retirado la batería por precaución y la dejó en el baúl. 

Los investigadores estiman que más de tres personas estuvieron involucradas en estos delitos.

 

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