"Efecto Mundial": Advierten que ver a la Selección expone al riesgo de sufrir un infarto
El cardiólogo Sebastián Schanz advirtió que la tensión extrema de vivir el Mundial desata una respuesta fisiológica idéntica a la de un peligro de muerte inminente.
Salta Hoy
10 / 07 / 2026
Explicó que el cuerpo no distingue la pasión futbolística de una amenaza real, liberando de inmediato hormonas del estrés como cortisol, adrenalina y noradrenalina.
El especialista detalló que la enorme carga de cortisol liberada por la euforia o el sufrimiento tarda al menos seis horas en bajar.
Esta hormona altera la presión arterial y el azúcar, quita el sueño y deja al hincha con una intensa sensación de cansancio y tensión,
Schanz, brindó pautas clave de cuidado, exigiendo de forma prioritaria que ningún paciente cardíaco olvide tomar su medicación el día del partido.