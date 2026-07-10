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"Efecto Mundial": Advierten que ver a la Selección expone al riesgo de sufrir un infarto

El cardiólogo Sebastián Schanz advirtió que la tensión extrema de vivir el Mundial desata una respuesta fisiológica idéntica a la de un peligro de muerte inminente.

Salta Hoy

10 / 07 / 2026

 

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Explicó que el cuerpo no distingue la pasión futbolística de una amenaza real, liberando de inmediato hormonas del estrés como cortisol, adrenalina y noradrenalina.

El especialista detalló que la enorme carga de cortisol liberada por la euforia o el sufrimiento tarda al menos seis horas en bajar.

Esta hormona altera la presión arterial y el azúcar, quita el sueño y deja al hincha con una intensa sensación de cansancio y tensión,

Schanz, brindó pautas clave de cuidado, exigiendo de forma prioritaria que ningún paciente cardíaco olvide tomar su medicación el día del partido. 

 

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