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Johan Manzambi no jugará ante Argentina por una lesión

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, deberá replantearse la estrategia ofensiva para el cruce ante la selección albiceleste.

Deportes

10 / 07 / 2026

 

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El seleccionado suizo afrontará los cuartos de final del Mundial 2026 con una baja sensible: Johan Manzambi, una de sus figuras, quedó descartado por una lesión en la rodilla izquierda. El delantero de 20 años no logró recuperarse a tiempo y su ausencia obliga al entrenador Murat Yakin a replantear la estrategia ofensiva para el cruce ante la campeona del mundo, Argentina.

Manzambi había sido determinante para Suiza durante la competencia, con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, convirtiéndose en el líder ofensivo del equipo. La lesión se manifestó antes del duelo de octavos ante Colombia, que el jugador tampoco pudo disputar, y desde entonces su recuperación nunca avanzó lo suficiente para volver a la cancha.

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