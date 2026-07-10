Johan Manzambi no jugará ante Argentina por una lesión

El seleccionado suizo afrontará los cuartos de final del Mundial 2026 con una baja sensible: Johan Manzambi, una de sus figuras, quedó descartado por una lesión en la rodilla izquierda. El delantero de 20 años no logró recuperarse a tiempo y su ausencia obliga al entrenador Murat Yakin a replantear la estrategia ofensiva para el cruce ante la campeona del mundo, Argentina.

Manzambi había sido determinante para Suiza durante la competencia, con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, convirtiéndose en el líder ofensivo del equipo. La lesión se manifestó antes del duelo de octavos ante Colombia, que el jugador tampoco pudo disputar, y desde entonces su recuperación nunca avanzó lo suficiente para volver a la cancha.