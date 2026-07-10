La Unidad de Salud Mental del Materno Infantil realizó más de 9200 intervenciones

La Unidad de Gestión de Salud Mental del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) realizó más de 9200 intervenciones entre enero y mayo de 2026, reflejando la intensa actividad que desarrolla para brindar atención integral a niños, adolescentes y sus familias.

Integrada por profesionales de Psicología y Psiquiatría, la unidad funciona como un servicio transversal que interviene en consultorios externos, salas de internación, Hospital de Día, urgencias y atención virtual. Además, participa como equipo interconsultor en los distintos servicios del hospital y articula acciones con la red sanitaria provincial.

Durante ese período, el Servicio de Psicología efectuó 2325 consultas y el de Psiquiatría 1102. A ello se sumaron 1651 interconsultas en internación, 377 intervenciones de urgencia, miles de entrevistas individuales y familiares, actividades de promoción y prevención de la salud mental, psicoterapias y acciones de seguimiento en red para garantizar la continuidad de los tratamientos.

El Hospital de Día registró 109 egresos durante los primeros cinco meses del año, consolidándose como un dispositivo terapéutico orientado a la estabilización clínica y a la reinserción familiar y comunitaria de los pacientes.

Entre los principales motivos de consulta se encuentran cuadros agudos de angustia, trastornos de salud mental crónicos, conductas de auto y heteroagresión, trastornos de conducta, situaciones de violencia y dificultades de adaptación, problemáticas acordes al nivel de complejidad del hospital.

La Unidad presta atención las 24 horas, los 365 días del año, y recibe derivaciones de distintos puntos de la provincia, consolidándose como un centro de referencia en salud mental infanto-juvenil.

Formación y trabajo en red

Además de la asistencia clínica, la Unidad cuenta con una Residencia de Psicología Infantojuvenil, un sistema de concurrencias y recibe profesionales rotantes de distintas instituciones de la provincia.

También desarrolla un programa de supervisión mediante Telesalud destinado a equipos de salud mental del interior salteño, fortaleciendo el acceso a la atención especializada y el trabajo articulado entre los distintos niveles del sistema sanitario.

Continuidad de los tratamientos

Los indicadores de gestión muestran una elevada adherencia a los tratamientos. En promedio, por cada primera consulta, los pacientes realizan 24 entrevistas de seguimiento en Psicología y 31 en Psiquiatría.

Para favorecer esa continuidad, el equipo implementa estrategias de recaptación activa y seguimiento mediante telemedicina, con el objetivo de reducir el abandono de los tratamientos asociado a barreras sociales, económicas o geográficas.

El responsable de la Unidad de Gestión de Salud Mental, Diego Gareca, destacó que "el trabajo del equipo se centra en brindar una respuesta permanente y articulada que no solo atiende las urgencias dentro del hospital, sino que también acompaña a las familias y fortalece la red institucional para garantizar la continuidad de los cuidados".