España venció a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales

Sin tener un gran rendimiento, la "Furia Roja" aprovechó los errores de los arqueros "belga", ya que en el primer gol, Fabián Ruiz definió luego de un rebote largo y al medio de Thibaut Courtois, tras el disparo de Dani Olmo. El portero de Real Madrid salió lesionó en la segunda etapa, cuando el encuentro ya estaba 1 a 1 (De Ketelaere puso la igualdad), y tuvo que ser reemplazado por Senne Lammens, quien fue el gran responsable para que Mikel Merino convierta el 2 a 1 para España y logre que su equipo acceda a las instancias definitivas de la Copa del Mundo.

España jugará la primera semifinal ante Francia el próximo martes 14 de julio a las 16 horas en el Dallas Stadium.

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