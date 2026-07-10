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España venció a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales

Con goles Fabián Ruiz y Mikel Merino para los dirigidos por Luis De La Fuente, mientras que De Ketelaere había igualado transitoriamente para los de Rudi García, la "Furia Roja" se impuso por 2 a 1 sobre los "belgas" y está en las semifinales de la Copa del Mundo.

Deportes

10 / 07 / 2026

 

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Sin tener un gran rendimiento, la "Furia Roja" aprovechó los errores de los arqueros "belga", ya que en el primer gol, Fabián Ruiz definió luego de un rebote largo y al medio de Thibaut Courtois, tras el disparo de Dani Olmo. El portero de Real Madrid salió lesionó en la segunda etapa, cuando el encuentro ya estaba 1 a 1 (De Ketelaere puso la igualdad), y tuvo que ser reemplazado por Senne Lammens, quien fue el gran responsable para que Mikel Merino convierta el 2 a 1 para España y logre que su equipo acceda a las instancias definitivas de la Copa del Mundo.  

España jugará la primera semifinal ante Francia el próximo martes 14 de julio a las 16 horas en el Dallas Stadium.

Foto: ANAS | 4K
 

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