Policías rescataron y reanimaron a un hombre durante el incendio de un vehículo

La intervención se originó tras una alerta del Centro de Coordinación Operativa. Al llegar al lugar, los Motoristas encontraron el automóvil cerrado y al hombre inconsciente en su interior. Ante la emergencia y al advertir que el vehículo comenzaba a incendiarse, rompieron el vidrio de una de las puertas para ingresar al habitáculo y rescatar a la víctima.

Una vez fuera del vehículo, los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lograron estabilizarlo mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica. Al mismo tiempo, utilizaron un matafuego y agua para contener las llamas y evitar que el incendio avanzara.

Personal del SAMEC asistió al hombre y determinó que presentaba un cuadro de inhalación de monóxido de carbono.

Bomberos Voluntarios de San Lorenzo completaron la extinción del incendio y realizaron las tareas de enfriamiento del vehículo. Las primeras pericias indicaron que el foco ígneo se habría originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.

El hombre y el vehículo quedaron al resguardo de un familiar.