Policías rescataron y reanimaron a un hombre durante el incendio de un vehículo
El hecho ocurrió durante la madrugada. La víctima de 53 años se encontraba inconsciente en el interior del automóvil cuando fue auxiliada por los efectivos, quienes además evitaron la propagación del fuego. Intervinieron SAMEC y Bomberos Voluntarios.
Salta Hoy
10 / 07 / 2026
La intervención se originó tras una alerta del Centro de Coordinación Operativa. Al llegar al lugar, los Motoristas encontraron el automóvil cerrado y al hombre inconsciente en su interior. Ante la emergencia y al advertir que el vehículo comenzaba a incendiarse, rompieron el vidrio de una de las puertas para ingresar al habitáculo y rescatar a la víctima.
Una vez fuera del vehículo, los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lograron estabilizarlo mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica. Al mismo tiempo, utilizaron un matafuego y agua para contener las llamas y evitar que el incendio avanzara.
Personal del SAMEC asistió al hombre y determinó que presentaba un cuadro de inhalación de monóxido de carbono.
Bomberos Voluntarios de San Lorenzo completaron la extinción del incendio y realizaron las tareas de enfriamiento del vehículo. Las primeras pericias indicaron que el foco ígneo se habría originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.
El hombre y el vehículo quedaron al resguardo de un familiar.