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Se controlaron focos de incendios de pastizales en Capital y el Valle de Lerma

Los equipos de la Brigada Forestal, bomberos de la Policía y Voluntarios trabajaron en sectores de Campo Quijano, en ruta provincial 36 y en predios ubicados en adyacencias a barrios Santa Ana, La Paz y Solidaridad. Las autoridades recomiendan a los vecinos que, ante algún foco ígneo, deben reportarlo al Sistema de Emergencia 911.

Salta Hoy

10 / 07 / 2026

 

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La Secretaría de Seguridad informó que, en la víspera, se realizaron varias intervenciones en distintos puntos del Valle de Lerma y en la capital para la sofocación de incendios de pastizales

La Brigada Forestal, junto a cuarteles de Bomberos de la Policía y Voluntarios, realizó tareas de extinción y enfriamiento en un incendio de pastizales registrado ayer a la tarde en inmediaciones al barrio Valle Encantado de Campo Quijano. En total el fuego afectó 4 hectáreas.

Posteriormente, en ruta provincial 36 altura km 4, se procedió a realizar la contención y enfriamiento de focos ígneos que afectaron el sector lateral de esa vía de comunicación, que avanzaba con riesgo de interfase hacia el barrio Potrero de Quijano. Se trabajó con recursos de Defensa Civil, bomberos de la Policía y Voluntarios, donde se constató que la zona afectada fue de 14 hectáreas.

En la capital, equipos de Defensa Civil, se desplazaron a dos sectores, uno ubicado en barrio Santa Ana, La Paz y otro en barrio Solidaridad donde se procedió a extinguir focos ígneos que consumieron arbustos, pastizales y residuos sin afectar a viviendas.

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