Scaloni habló antes del partido frente a Suiza: “Jugaremos muy parecido al partido pasado”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, anticipó que no tiene pensado hacer grandes modificaciones en el equipo titular que enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, al comentar que jugaría “muy parecido” al encuentro pasado, aunque “también podría haber algún cambio”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el director técnico agregó que “los cambios hechos fueron porque el equipo siempre puede mejorar”, para también valorar el ingresó del mediocampista Leandro Paredes y el regreso del volante Alexis Mac Allister al costado izquierdo del mediocampo.

Acerca del futuro rival, el pujatense remarcó que “no hay rival fácil”, opinando también que Suiza es “un muy buen equipo”, que compite contra las mejores selecciones y “siempre sale adelante”, para luego destacar su tradición en los mundiales, jugadores de experiencia y fortaleza física, que le permitió eliminar a una Selección colombiana que “venía haciendo un trabajo enorme”.

Sobre sus dirigidos, Scaloni repitió que cree que el equipo está “bien” y destacó los momentos positivos en los encuentros ante Cabo Verde y Egipto, realizando una comparación con las semifinales de Qatar 2022: “con Croacia ganamos 3-0 y creo que nos habían manejado la pelota mucho más que Egipto, por ejemplo”.

Además, el entrenador valoró que a sus dirigidos no les pesa la “responsabilidad” de jugar este tipo de partidos y puso el foco en el astro Lionel Messi, sobre quien comentó que “corre casi siempre parecido en los partidos”, para reconocer que está “muchísimo más resolutivo”, destacando su increíble condición física a los 39 años y sentenciando: “creo que mientras él quiera va a ser el mejor, hasta los 50 años”.

Por último, el director técnico campeón del mundo y bicampeón de América afirmó que ni siquiera considera decirle al “10” que deje de patear los penales y valoró su inteligencia y creatividad para jugar los últimos minutos del partido pasado como delantero por derecha, reconociendo que su equipo se mueve “en función de lo que hace él”.

Fuente: Noticias Argentinas

