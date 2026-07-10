Primera Expoferia de Rosario de Lerma: Sáenz acompañó a más de 130 emprendedores locales

El gobernador Gustavo Sáenz recorrió la primera edición de la Expoferia de Rosario de Lerma, un encuentro que se desarrolló en el Predio Buen Retiro, donde fue recibido por el intendente local Sergio Ramos y la senadora departamental Leonor Minetti.

El mandatario respaldó esta iniciativa que impulsa el autoempleo y fortalece el desarrollo de la economía social en la región: “Es fundamental que este tipo de ferias se repliquen y fortalezcan en cada uno de los municipios de nuestra provincia. Debemos brindarles a los emprendedores la oportunidad de mostrar lo que saben hacer, exponiendo todo el talento y la capacidad que poseen", enfatizó.

Por primera vez, se concentró en un mismo espacio físico a más de 130 emprendedores pertenecientes a la totalidad de las redes feriantes de la ciudad: Feria de Productores, Rosario Emprende, Sabadazo, Paseo del Andén, Alma Emprendedora, Paseo de las Oportunidades, Parque Norte y Virgen de Urkupiña.

Esta unificación tiene como meta principal potenciar el volumen de ventas del sector y consolidar canales de comercialización directos.



Además de la tradicional exposición y venta en los más de 130 stands, la jornada contó con diversas propuestas como y también dispuso de un Stand Mundialista interactivo, acompañado por las presentaciones coreográficas de academias folklóricas y el despliegue de agrupaciones carnestolendas de la zona.

La grilla se complementó con shows musicales en vivo de artistas locales, consolidando una variada oferta cultural para los vecinos y familias del Valle de Lerma.

Durante su recorrido por los puestos, el gobernador Sáenz dialogó con las familias y feriantes, destacando la iniciativa: "El emprendedor es el que pelea siempre, que confía en su esfuerzo y que sueña. Los sueños se persiguen y se transforman en desafíos, en objetivos y en metas concretas; y hoy, con este espacio, ellos están demostrando que esos sueños se pueden cumplir".

Por su parte, el intendente Sergio Ramos agradeció el acompañamiento permanente de la Provincia y la visita del Gobernador, destacando el impacto positivo de unificar las ferias locales en un único predio de exposición para potenciar el consumo interno.

Además el Gobernador junto al intendente y a la senadora departamental recorrió el nuevo Centro de Convenciones de Rosario de Lerma, que en un año de funcionamiento ya realizó 176 actividades culturales, deportivas y religiosas.