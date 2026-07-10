Detectan leptospirosis en perros en la zona del río Arenales

Un estudio en 33 perros reveló que 11 tenían leptospirosis, lo que equivale al 33% de positividad.

Se identificó el serovar Ballum, comúnmente asociado a roedores. Además, se confirmaron dos casos recientes en humanos.

El Gobierno de la provincia reforzó la estrategia de prevención de enfermedades. Se realizarán jornadas educativas en escuelas para abordar esta problemática.

El Dr. Francisco García Campos, director General de Coordinación Epidemiológica, advirtió sobre el peligro de la leptospirosis, una enfermedad que los animales transmiten a través de la orina.

Explicó que la alerta actual se encendió tras detectarse dos casos fatales en perros de la ciudad y, a su vez, un caso complejo detectado en un trabajador.

El funcionario especificó que los principales reservorios ambientales de esta enfermedad son los perros y los roedores, aunque también puede alojarse en el ganado.

Finalmente, García Campos detalló la estrategia institucional desplegada a raíz de esta alerta sanitaria, enfocada en un trabajo coordinado con la Mesa Núcleo de la cuenca del río Arenales.