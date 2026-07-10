Intiman a Saeta a retirar la publicidad de juegos de azar en el transporte urbano

Se otorgó un plazo de cinco días para el retiro de la cartelería, según la notificación emitida por la Dirección General de Espacios Visuales.

La medida incluye apuestas deportivas y plataformas online, y se basa en la Ordenanza 16.369, que prohíbe este tipo de anuncios.

El secretario de Legal y Técnica, Miguel Núñez Najle, destacó la importancia de cumplir con esta normativa para prevenir la ludopatía.