Intiman a Saeta a retirar la publicidad de juegos de azar en el transporte urbano
La Municipalidad de Salta busca prevenir la ludopatía y los consumos problemáticos vinculados a los juegos de azar y las apuestas.
Salta Hoy
10 / 07 / 2026
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Se otorgó un plazo de cinco días para el retiro de la cartelería, según la notificación emitida por la Dirección General de Espacios Visuales.
La medida incluye apuestas deportivas y plataformas online, y se basa en la Ordenanza 16.369, que prohíbe este tipo de anuncios.
El secretario de Legal y Técnica, Miguel Núñez Najle, destacó la importancia de cumplir con esta normativa para prevenir la ludopatía.