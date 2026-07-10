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Intiman a Saeta a retirar la publicidad de juegos de azar en el transporte urbano

La Municipalidad de Salta busca prevenir la ludopatía y los consumos problemáticos vinculados a los juegos de azar y las apuestas.

Salta Hoy

10 / 07 / 2026

 

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Se otorgó un plazo de cinco días para el retiro de la cartelería, según la notificación emitida por la Dirección General de Espacios Visuales. 

La medida incluye apuestas deportivas y plataformas online, y se basa en la Ordenanza 16.369, que prohíbe este tipo de anuncios. 

El secretario de Legal y Técnica, Miguel Núñez Najle, destacó la importancia de cumplir con esta normativa para prevenir la ludopatía.

 

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