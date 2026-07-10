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Un joven se durmió mientras conducía una moto, cayó y fue hospitalizado

El accidente ocurrió anoche en avenida Costanera, a la altura del puente del barrio Santa Lucía, zona oeste de la ciudad.

Salta Hoy

10 / 07 / 2026

 

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Al ser asistido, el joven de 22 años con domicilio en barrio San Justo, manifestó que no lograba recordar qué había sucedido para terminar en el suelo.

Una vecina que presenció el hecho relató que el motociclista avanzaba y, aparentemente, se iba quedando dormido mientras conducía. 

En esas circunstancias, la moto impactó contra una senda peatonal, lo que provocó su caída.

En el lugar fue asistido por profesionales del SAMEC, quienes indicaron que el joven sufrió traumatismo en una de sus manos y una herida cortante en el mentón.

Debido a las lesiones, fue trasladado al Hospital San Bernardo para recibir una mejor atención.

 

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