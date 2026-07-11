Inglaterra y Noruega se juegan un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Inglaterra y Noruega protagonizarán este sábado uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del certamen en un duelo que también tendrá un atractivo especial: el enfrentamiento entre dos de los goleadores más importantes del fútbol mundial, Harry Kane y Erling Haaland.

El encuentro se disputará desde las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del francés Clément Turpin. El partido contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas y podrá seguirse a través de Paramount+ y DSports.

Inglaterra quiere seguir en carrera

El seleccionado inglés llega a los cuartos de final después de superar a México por 3 a 2 en un intenso encuentro correspondiente a los octavos de final, donde logró sostener la ventaja durante buena parte del segundo tiempo pese a jugar con un futbolista menos.

Antes de ese compromiso, el equipo británico había eliminado con esfuerzo a la República Democrática del Congo por 2 a 1 en los 16avos de final.

Durante la fase de grupos, Inglaterra mostró un rendimiento sólido al vencer a Croacia por 4 a 2 y a Panamá por 2 a 0, además de igualar sin goles frente a Ghana para quedarse con el primer puesto de su zona.

Noruega, la gran sorpresa del torneo

Del otro lado estará una de las revelaciones de esta Copa del Mundo. Noruega disputa su primer Mundial desde Francia 1998 y ha protagonizado una destacada campaña que la llevó a instalarse entre los ocho mejores del campeonato.

En la fase de grupos goleó a Irak por 4 a 1, derrotó a Senegal por 3 a 2 y cayó frente a Francia por 4 a 1 en un encuentro en el que presentó una formación alternativa al tener prácticamente asegurada su clasificación.

Ya en las instancias eliminatorias, el conjunto escandinavo dejó en el camino a Costa de Marfil por 2 a 1 y dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil, también por 2 a 1, resultado que significó la eliminación más temprana de la Verdeamarela en un Mundial en los últimos 36 años.

Duelo estelar entre Kane y Haaland

Además del boleto a semifinales, el partido tendrá otro foco de atención: la lucha por la Bota de Oro.

Erling Haaland llega como uno de los máximos artilleros del campeonato con siete goles y ocupa el tercer lugar en la tabla de goleadores, solo por detrás del argentino Lionel Messi y del francés Kylian Mbappé, ambos con ocho tantos.

Muy cerca aparece Harry Kane, que acumula seis conquistas y buscará seguir descontando diferencias en la pelea por finalizar como máximo anotador del Mundial.