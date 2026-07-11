La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza

La Selección argentina afrontará este sábado un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Suiza por los cuartos de final, en un encuentro que comenzará a las 22 (hora argentina). Con el pase a las semifinales en juego, el entrenador Lionel Scaloni mantiene dos dudas en la formación inicial.

El único puesto confirmado bajo los tres palos será para Emiliano "Dibu" Martínez, quien buscará recuperarse tras una actuación con altibajos en el duelo frente a Egipto y volver a transmitir la seguridad que lo caracteriza en los partidos decisivos.

En la defensa, Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo, mientras que la zaga central estará conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, una dupla que se consolidó como una de las principales garantías del equipo argentino.

La primera incógnita aparece en el lateral derecho. Scaloni aún no definió si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, aunque el futbolista del Atlético de Madrid corre con una leve ventaja para ocupar ese lugar desde el arranque.

En el mediocampo, Leandro Paredes volverá a ser el eje del equipo luego de su destacada actuación frente a Egipto. A su lado estarán Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, mientras que el cuarto volante todavía no está definido. El entrenador analiza mantener a Alexis Mac Allister o apostar por Nicolás González, dos opciones con características muy diferentes: el primero aporta mayor manejo de pelota y asociación, mientras que el segundo ofrece despliegue, intensidad y profundidad por las bandas.

En ataque no habría sorpresas. Lionel Messi, que atraviesa un gran momento en la Copa del Mundo, será nuevamente el líder ofensivo del equipo y estará acompañado por Julián Álvarez, quien seguiría como referencia de ataque.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni adelantó que el equipo será "muy parecido" al que venció a Egipto, aunque dejó abierta la posibilidad de realizar alguna modificación de último momento.

La probable formación de Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.