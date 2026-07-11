Imputaron a cuatro responsables de Aguas del Norte por la muerte de dos operarios

La Justicia avanzó en la investigación por la muerte de dos trabajadores de Aguas del Norte durante tareas de mantenimiento en el sistema cloacal de Rivadavia Banda Sur. La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de manera provisional a cuatro responsables de la empresa por presuntas irregularidades vinculadas a las condiciones de seguridad en las que se realizó el trabajo.

Los acusados fueron imputados como presuntos autores de los delitos de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, en perjuicio de los dos operarios fallecidos, y de lesiones graves bajo la misma modalidad por el tercer trabajador que sobrevivió al incidente.

Entre los imputados se encuentran el jefe Operativo-Supervisor, el coordinador de Higiene y Seguridad, la responsable del Área de Higiene y Seguridad y el gerente Operativo del Interior Provincial.

Según la investigación, el jefe Operativo habría incumplido con el control y la supervisión efectiva de la cuadrilla, permitiendo prácticas laborales consideradas inseguras. En tanto, los responsables del área de Higiene y Seguridad habrían omitido implementar y controlar los protocolos obligatorios para trabajos en espacios confinados, además de no garantizar la capacitación específica del personal ni la provisión de los elementos de protección necesarios.

Por su parte, al gerente Operativo del Interior Provincial se le atribuye no haber asegurado los recursos materiales y las condiciones de seguridad indispensables para que las tareas se desarrollaran de manera adecuada.

Cómo ocurrió la tragedia

El hecho ocurrió el 5 de mayo de 2026, cuando una cuadrilla de Aguas del Norte realizaba trabajos de mantenimiento en el sistema cloacal de Rivadavia Banda Sur.

Luego de reemplazar una bomba, los operarios detectaron que la obstrucción persistía. Ante esa situación, tres trabajadores descendieron a una cámara cloacal de aproximadamente siete metros de profundidad para intentar resolver el inconveniente.

Una vez dentro del espacio confinado, los tres comenzaron a descompensarse. Dos de ellos fallecieron en el lugar, mientras que un tercero logró sobrevivir, aunque sufrió lesiones de gravedad.

Las autopsias determinaron que ambas víctimas murieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los estudios confirmaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico que suele acumularse en cámaras cloacales y que puede provocar pérdida del conocimiento y la muerte en pocos segundos.

La hipótesis de la Fiscalía

De acuerdo con la investigación, los trabajadores descendieron a la cámara sin contar con los elementos de seguridad exigidos para este tipo de tareas.

La Fiscalía sostiene que no disponían de detectores de gases, equipos de respiración autónoma, arneses, líneas de vida ni dispositivos de rescate, herramientas consideradas indispensables para intervenir en espacios confinados.

Además, la pesquisa indica que los operarios no habrían recibido la capacitación específica sobre los riesgos asociados a este tipo de trabajos y que esa modalidad de intervención era una práctica conocida dentro de la estructura operativa de la empresa.

La fiscal María Sofía Fuentes señaló que la imputación se fundamenta en el deber de garante que tenían los cuatro responsables, en función de sus cargos y de las obligaciones legales vinculadas a la prevención de riesgos laborales, la organización del trabajo, la higiene y seguridad y la supervisión de las tareas.