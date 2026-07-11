Franco Colapinto terminó noveno en Silverstone y sumó dos puntos

Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña y logró sumar dos puntos para Alpine al finalizar noveno en Silverstone. El piloto argentino aprovechó un cierre de carrera cargado de incidentes y remontó desde el 19° puesto de largada para meterse nuevamente en la zona de puntos en la novena fecha del campeonato de Fórmula 1.

El pilarense había partido desde la decimonovena posición y, tras una carrera consistente, se mantenía undécimo en el tramo final. Sin embargo, una penalización al italiano Kimi Antonelli y el abandono del neerlandés Max Verstappen le permitieron escalar hasta el noveno lugar y cerrar un fin de semana muy positivo.

Un cierre lleno de oportunidades

Uno de los momentos decisivos de la carrera llegó cuando Antonelli, que había largado desde la pole position, sufrió una rotura en la suspensión derecha de su Mercedes cuando restaban doce vueltas para el final.

El joven italiano intentó continuar en pista luego de pasar dos veces por los boxes, donde su equipo reemplazó el alerón delantero y retiró una pieza dañada de la suspensión. Sin embargo, el auto perdió rendimiento y comenzó a tener serios problemas de estabilidad, lo que permitió que Colapinto redujera la diferencia hasta quedar a poco más de un segundo.

En su intento por defender la posición, Antonelli excedió los límites de la pista en reiteradas oportunidades y recibió una penalización de cinco segundos que dejó al argentino virtualmente por delante.

Poco después, en la vuelta 48, Max Verstappen sufrió un despiste mientras marchaba tercero, quedó atrapado en la leca y obligó al ingreso del Auto de Seguridad. La carrera concluyó neutralizada, situación que terminó de beneficiar a Colapinto, quien aseguró el noveno puesto y dos valiosos puntos para Alpine.

Leclerc volvió a ganar

La victoria quedó en manos del monegasco Charles Leclerc, que dominó la competencia tras superar a Antonelli en la largada y consiguió su primer triunfo de la temporada y el noveno de su carrera en la Fórmula 1.

El podio lo completaron George Russell, con Mercedes, y Lewis Hamilton, con Ferrari. El británico perdió chances de pelear por la victoria debido a una penalización de cinco segundos por un error en el procedimiento de largada.

Por detrás finalizaron Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, mientras que Pierre Gasly completó el top 10 y también aportó un punto para Alpine.

Así quedó el campeonato

Pese a su complicada carrera, Antonelli continúa liderando el Mundial de Pilotos con 179 puntos, aunque ya acumula tres fechas sin victorias después de haber enlazado cinco triunfos consecutivos.

George Russell se consolidó como su principal perseguidor con 154 unidades, seguido por Lewis Hamilton con 147. Leclerc escaló al cuarto puesto con 108 puntos, mientras que Lando Norris quedó quinto con 97.

Tras su gran actuación en Silverstone, Colapinto volverá a la actividad en el Gran Premio de Bélgica, que se disputará en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, uno de los trazados más exigentes y emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.