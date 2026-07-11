La Selección ultimó detalles para enfrentar a Suiza: “No nos gusta que nos hagan goles”

La Selección argentina completó este viernes su último entrenamiento antes del trascendental cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Con un clima distendido y Lionel Messi al frente del grupo, el plantel trabajó en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, donde ultimó los detalles para el partido que definirá uno de los semifinalistas del certamen.

La práctica comenzó con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Allí se pudo observar a los futbolistas relajados, sonrientes y enfocados en la preparación del compromiso de este sábado, en el que la Albiceleste buscará seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

La autocrítica de Lisandro Martínez

Tras el entrenamiento, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina dialogaron con los medios y coincidieron en que, pese al buen momento del equipo, todavía hay aspectos por corregir.

Uno de los más autocríticos fue Lisandro Martínez, quien hizo foco en la cantidad de goles recibidos por la Selección durante el torneo.

"No nos gusta que nos hagan goles. Tenemos que estar más concentrados. Son goles evitables. Mejor que pase ahora", expresó el defensor.

Además, destacó la identidad que ha construido el equipo de Lionel Scaloni y aseguró que el plantel mantiene el foco puesto en seguir creciendo.

"Representamos muy bien a los argentinos. Nosotros pensamos en Suiza y en nosotros, en cómo podemos mejorar. Pasamos de menos a más. Siempre hay cosas por corregir", afirmó.

Medina: "Somos soldados"

Facundo Medina también se refirió a la incertidumbre que todavía existe respecto a la formación titular que presentará Scaloni para los cuartos de final.

Lejos de generar preocupación, el defensor dejó en claro que todos los integrantes del plantel están preparados para responder cuando les toque.

"Somos soldados. El que está para jugar lo hará de la mejor manera y los que no, vamos a apoyar", sostuvo.

Romero valoró el funcionamiento, pero pidió más solidez

Por su parte, Cristian "Cuti" Romero reconoció que el equipo está conforme con el rendimiento colectivo, aunque insistió en que el aspecto defensivo debe seguir mejorando.

"Estamos bien. Hay que mejorar porque nos hicieron cuatro goles y eso nos molesta un poco. Pero siempre estamos a disposición del equipo y de lo que decida el técnico. Estamos contentos con la manera en la que estamos jugando", señaló.

El defensor del Tottenham también analizó al próximo rival y advirtió que Argentina enfrentará a un seleccionado de gran nivel.

"Están siendo partidos duros para nosotros. Será complicado. Por lo que vi, Suiza dominó a Colombia y tiene jugadores importantes", destacó.