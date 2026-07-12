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Juventud Antoniana busca un triunfo clave ante Tucumán Central

El encuentro se llevará a cabo desde las 15.30 en el estadio Fray Honorato Pistoia.

Deportes

12 / 07 / 2026

 

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Juventud Antoniana afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba a Tucumán Central, desde las 15.30, en el estadio Fray Honorato Pistoia, por la decimoséptima fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.

El equipo dirigido por Sergio Maza llega a la recta final de la fase regular con escaso margen de error y la obligación de sumar de a tres para mantener intactas sus chances de avanzar a la próxima instancia del certamen.

Un partido decisivo en Lerma y San Luis

Con solo dos fechas por disputarse, incluida la de este domingo, cada punto adquiere un valor determinante para el conjunto antoniano.

Actualmente ubicado en el quinto puesto de la tabla, el "Santo" sabe que una victoria en condición de local resulta fundamental para seguir en la pelea por la clasificación y llegar con posibilidades a la última jornada.

El equipo salteño viene de rescatar un valioso empate sin goles frente a San Martín de Formosa, un resultado que le permitió mantenerse en la lucha, aunque ahora necesita hacerse fuerte en casa para no resignar terreno.

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