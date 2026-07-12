Central Norte visita a Colón con la necesidad de sumar en Santa Fe

Central Norte afrontará este domingo una de las paradas más exigentes de la temporada cuando visite a Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier General Estanislao López, conocido popularmente como el "Cementerio de los Elefantes". El encuentro se disputará desde las 15.30 y corresponderá a la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional.

El conjunto salteño llega a este compromiso con la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla y evitar volver a caer en puestos de descenso directo.

Un partido clave por la permanencia

La lucha por mantener la categoría se encuentra al rojo vivo y el "Cuervo" sabe que no puede permitirse nuevos tropiezos en una etapa decisiva del campeonato.

El equipo dirigido por Mario Sciacqua viene de igualar 1 a 1 frente a San Miguel en el estadio Michel Torino, un resultado que dejó sensaciones encontradas porque, si bien permitió sumar, no alcanzó para tomar distancia de los últimos puestos.

Por eso, el duelo ante el "Sabalero" aparece como una prueba de carácter para un Central Norte que necesita seguir acumulando unidades en una categoría cada vez más competitiva.

Los refuerzos, a disposición

Una de las principales novedades para el conjunto azabache será la presencia de los tres futbolistas incorporados durante el mercado de pases.

Tomás Castro, que ya tuvo su estreno y marcó un gol en su debut, volverá a ser una alternativa importante para el entrenador. También estarán disponibles Sergio Quiroga y Érik Bodencer, quien tendría la oportunidad de integrar el equipo titular y comandar el ataque salteño desde el inicio.