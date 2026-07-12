Gimnasia y Tiro recibe a Patronato con la ilusión de seguir escalando

Gimnasia y Tiro buscará este domingo ratificar su levantada cuando reciba a Patronato de Paraná desde las 17 en el estadio David Michel Torino, por la vigésima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzabal atraviesa un buen momento tras volver al triunfo en la última jornada y ahora intentará hacerse fuerte como local para acercarse aún más a los puestos de clasificación al Reducido.

Mira hacia los puestos de clasificación

El "Albo" llega con mayor tranquilidad luego de la importante victoria por 2 a 1 sobre Colegiales en condición de visitante, un resultado que le permitió tomar distancia de los últimos puestos de la tabla y renovar sus expectativas de pelear por un lugar entre los ocho mejores de la zona.

Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene la cautela, consciente de que todavía resta un largo camino por recorrer y que cada punto será determinante en la segunda mitad del campeonato.

Azconzabal prepara dos cambios

Con el objetivo de darle continuidad al buen rendimiento mostrado en Munro, el "Vasco" Azconzabal introduciría dos modificaciones respecto al equipo que venció a Colegiales.

La primera será obligada por la suspensión de Tiago Banega, quien llegó al límite de tarjetas amarillas. En su lugar ingresaría Walter Montoya, que ya estuvo entre los relevos en la fecha pasada.

La otra variante sería en el ataque, donde volvería a la titularidad Lautaro Gordillo, máximo goleador de Gimnasia y Tiro, tras cumplir una fecha de suspensión. El delantero reemplazaría a Nicolás Contín para reforzar el poder ofensivo del equipo salteño.

Patronato también necesita sumar

El conjunto entrerriano tampoco atraviesa un presente cómodo. Patronato llega golpeado luego de caer como local por 1 a 0 frente a San Martín de Tucumán, un resultado que lo dejó apenas un punto por encima de la zona de descenso.