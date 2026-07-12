Argentina venció a Suiza en el alargue y enfrentará a Inglaterra en las semifinales

La Selección argentina volvió a mostrar carácter en un partido de máxima exigencia. Con una victoria por 3 a 1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y ahora irá en busca de un lugar en la gran final frente a Inglaterra.

En un encuentro disputado en el Kansas City Stadium, la Albiceleste abrió el marcador con Alexis Mac Allister, sufrió el empate de Dan Ndoye en el complemento y recién pudo inclinar la balanza en el alargue gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Un primer tiempo con eficacia argentina

Argentina golpeó temprano. A los 10 minutos de la primera mitad, Lionel Messi ejecutó un preciso tiro de esquina que encontró la cabeza de Alexis Mac Allister. El mediocampista conectó con potencia y puso el 1 a 0 para darle tranquilidad al conjunto nacional.

Sin embargo, la ventaja no se tradujo en un dominio del juego. Suiza manejó la posesión durante buena parte del encuentro, movió la pelota con criterio y obligó a Argentina a replegarse. Pese al control territorial de los europeos, las situaciones claras fueron escasas gracias a la firme actuación de la defensa argentina, con Lisandro Martínez como una de las figuras.

La única intervención de peso de Emiliano "Dibu" Martínez en la primera etapa llegó tras un remate de Granit Xhaka, que el arquero resolvió con seguridad.

Suiza reaccionó y llevó el partido al límite

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Murat Yakin mantuvo la iniciativa y encontró el empate a los 22 minutos. Dan Ndoye culminó una buena jugada colectiva con un remate bajo que pasó entre las piernas de Emiliano Martínez para establecer el 1 a 1.

El desarrollo cambió pocos minutos después cuando Breel Embolo fue expulsado por doble amonestación tras simular una infracción luego de una falta sancionada por Leandro Paredes.

Con un hombre más, Scaloni decidió mover el banco e hizo ingresar a Lautaro Martínez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y posteriormente Thiago Almada en busca del desequilibrio.

Argentina monopolizó la pelota durante el tramo final del tiempo reglamentario. Messi estuvo muy cerca con un remate cruzado que pasó junto al palo y Lisandro Martínez también tuvo una oportunidad de cabeza, pero el arquero Gregor Kobel respondió con solvencia y estiró la definición al alargue.

Julián y Lautaro liquidaron la historia

En el tiempo suplementario, Argentina asumió definitivamente el protagonismo. Thiago Almada avisó con un remate desde media distancia y Suiza respondió con otro intento lejano de Xhaka, aunque ninguno logró romper la igualdad.

El desahogo llegó en el segundo tiempo del alargue. A los siete minutos, Julián Álvarez sacó un extraordinario remate al ángulo que dejó sin posibilidades a Kobel y puso el 2 a 1 para la Albiceleste.

Con Suiza lanzada al ataque en busca del empate, Argentina encontró espacios para liquidar el partido. A los 30 minutos del segundo suplementario, Lautaro Martínez encabezó un contraataque letal y definió con precisión para establecer el 3 a 1 definitivo.

Se viene Inglaterra

Con este triunfo, la Selección argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Inglaterra en un duelo que promete ser uno de los grandes partidos del torneo.