Scaloni celebró la clasificación a semifinales: “La suerte estuvo de nuestro lado”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, destacó la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 luego del trabajado triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en el alargue. El técnico reconoció las dificultades que presentó el conjunto europeo, admitió que su equipo volvió a sufrir y aseguró que "la suerte estuvo de nuestro lado" en un encuentro que exigió el máximo esfuerzo de la Albiceleste.

Con la victoria en Kansas City, Argentina se instaló entre los cuatro mejores del torneo y ahora se medirá con Inglaterra el próximo miércoles, en Atlanta, en busca de un lugar en la gran final.

"Hoy sufrimos"

En conferencia de prensa, Scaloni no ocultó la exigencia que representó el partido ante Suiza y valoró el carácter de sus dirigidos para volver a superar una instancia decisiva.

"Hoy sufrimos", resumió el entrenador al analizar un encuentro en el que Argentina necesitó del tiempo suplementario para sellar la clasificación.

El DT también destacó las virtudes del rival y explicó que el conjunto suizo complicó el desarrollo del juego por su fortaleza física.

"Fue un equipo muy físico, nos generó mucha dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones", reconoció.

La expulsión cambió el desarrollo

Scaloni consideró que el partido comenzó a modificarse tras la expulsión de Breel Embolo en la segunda mitad, una acción que dejó a Suiza con diez futbolistas y permitió que Argentina asumiera definitivamente el protagonismo.

"Desde la expulsión el equipo atacó. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte", afirmó el entrenador, quien también remarcó que todavía existen aspectos por corregir de cara a lo que resta del campeonato.

Pese a ello, valoró el objetivo alcanzado y calificó como "histórico" el hecho de volver a instalar a la Selección argentina en una semifinal mundialista.

Ya piensa en Inglaterra

Consultado por el próximo compromiso, Scaloni evitó detenerse en las características del rival y aseguró que el enfoque inmediato estará puesto en la recuperación física de sus jugadores.

El entrenador sostuvo que enfrentarse a Inglaterra o a Noruega representaba un desafío similar, ya que ambos son seleccionados de alto nivel.

"Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien, con un gran entrenador", señaló.