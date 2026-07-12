Messi celebró el pase a semifinales: “Este equipo nunca deja de creer”

Lionel Messi volvió a expresar su alegría por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 con un mensaje publicado en sus redes sociales, pocas horas después del sufrido triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en el tiempo suplementario.

El capitán de la Albiceleste, que no realizó declaraciones al término del encuentro, eligió su cuenta de Instagram para compartir un emotivo posteo acompañado por una serie de imágenes del partido disputado en Kansas City.

Un mensaje de confianza

Messi hizo referencia al esfuerzo que debió realizar el equipo de Lionel Scaloni para superar a Suiza y volver a instalarse entre los cuatro mejores seleccionados del mundo.

"Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer", escribió el capitán argentino, en un mensaje que rápidamente recibió millones de reacciones de fanáticos de todo el mundo.

El delantero también celebró un nuevo paso de la Selección en la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y destacó la importancia de volver a disputar una semifinal mundialista.

"Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo. ¡Vamos, carajo!", agregó el rosarino en la publicación.

La ilusión sigue intacta

Argentina logró la clasificación luego de vencer 3 a 1 a Suiza en el alargue, gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y ahora tendrá por delante un nuevo desafío de máxima exigencia.

El próximo miércoles, la Selección enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, con Messi como principal referente de un plantel que continúa alimentando el sueño de conquistar su cuarta Copa del Mundo.