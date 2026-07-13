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Orán: Un joven motociclista murió en los festejos por el triunfo de la Selección

Chocó contra un árbol durante la madrugada de este domingo en Avenida de los Constituyentes de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Salta Hoy

13 / 07 / 2026

 

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El chico de 20 años, identificado como Enzo, sufrió lesiones de gravedad y falleció pese al trabajo del personal de salud. 

El siniestro ocurrió ayer alrededor de la 1:20 de la madrugada, explicó el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta. 

Un caso similar con víctima fatal ocurrió en General Pizarro la madrugada del domingo 28 de junio en los festejos por el pase a otra instancia de la Selección Argentina en el Mundial 2026. 

Una adolescente de 14 años murió cuando iba de acompañante en una moto que chocó con otra motocicleta. 

Las estadísticas indican que son 7 las personas fallecidas en accidentes viales en el mes de julio, cuando el año pasado en el mismo mes fueron 9. 

En lo que va del año 2026 suman 81 las víctimas fatales. 

 

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