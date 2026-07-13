Convocatoria masiva: Unas 10 mil personas celebraron en Salta la victoria Argentina
Los festejos se localizaron principalmente en la Plaza 9 de Julio, en las inmediaciones del Monumento al General Martín Miguel de Güemes y otros sectores del microcentro salteño.
Salta Hoy
13 / 07 / 2026
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A pesar de tratarse de una jornada de festejo y alegría popular, la policía tuvo que intervenir ante diversos incidentes por contravenciones.
Los motivos principales fueron el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y situaciones de desorden o disturbios entre los presentes, explicó el oficial Juan Posadas, de Prensa de la Policía de Salta.